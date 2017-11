Facebook podría bloquear tu cuenta si no subes un selfie

El reconocimiento facial se ha puesto de moda en los últimos tiempos como sustitución del PIN o de los patrones alfanuméricos, y en Facebook eso lo saben.

Con una base de usuarios mayoritariamente procedentes del entorno móvil, desde la red social están desarrollando una herramienta para poder acceder con solo hacerse una foto a la cara, esto es, un 'selfie'.

El proyecto ha sido destapado por un usuario al que le ha aparecido este mensaje cuando ha intentado entrar en su cuenta de Facebook.

Los portavoces de Facebook no han negado que se esté desarrollando esta herramienta de protección para los usuarios, y han declarado a 'Wired' que su intención es “acabar con la actividad sospechosa introduciendo varias barreras en diferentes puntos de la red social, como a la hora de crear una cuenta, de enviar solicitudes de amigos, configurar los pagos o crear y editar anuncios”.

En cuanto al funcionamiento de esta herramienta-selfie, desde Facebook explican que las fotos no quedarán almacenadas en sus servidores, sino que sólo servirán para verificar los rasgos humanos de las personas que están intentando entrar en sus cuentas, y que después se borrarán de los ordenadores de la compañía. Por el momento no hay una fecha concreta para que esta medida de seguridad se ponga en marcha, aunque se estima que no será antes de abril de 2018.

Esta explicación es muy similar a la que Facebook dio recientemente sobre la herramienta que estaban desarrollando junto con una agencia gubernamental australiana para la que los usuarios debían enviar una foto sin ropa y, de ese modo, Facebook evitaría que otros usuarios pudieran llevar a cabo lo que se denominó como “porno-venganza”.