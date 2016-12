Facebook no quiere que compres seguidores (y te explica por qué)

Casi nadie habla de ello, pero todo el mundo sabe lo que es: la compra de fans o followers es una práctica cada vez más común entre las empresas, que ven en esta práctica una vía rápida para aumentar su visibilidad en redes sociales... o al menos aparentar que lo hacen.

En este sentido, la actuación de cada red social suele ser distinta. Si bien es cierto que Twitter no parece estar luchando de manera demasiado efectiva contra esta tendencia (que condena pero no persigue), Facebook sí que lleva tiempo plantando cara a los que intentan hacer trampas en esto de la relevancia social.

Más de 200.000 páginas 'alertadas'

De hecho, la plataforma de Mark Zuckerberg ha difundido hace poco un comunicado en el que vuelve a dejar claro que eso de que compres fans falsos para tu fanpage no le hace ninguna, pero que ninguna gracia.

Es más: desde la red social aseguran que, desde que comenzaran sus nuevas prácticas antifraude en marzo de 2015, hace apenas un mes, ya han 'avisado' a más de 200.000 fanpages ante la certeza de que sus administradores estaban recibiendo (de manera claramente intencionada) un aluvión de fans y likes que, sin embargo, eran totalmente falsos.

“¡No compres fans falsos!”

Los administradores de Facebook parecen tenerlo claro: “Lo hemos dicho antes y lo diremos otra vez: ¡no compres likes falsos!”. Y es que está claro que “puede ser tentador”, pero “hacen más mal que bien a tu página”.

Desde luego, parece que van en serio: “En los los últimos seis meses hemos triplicado el número de likes que hemos detectado y bloqueado antes de que llegasen a una página. Gracias a este esfuerzo, gran parte de los que intentaban vender likes falsos a los administradores de páginas de Facebook han tenido que cerrar sus negocios”.

¿Qué son los 'likes falsos'?

Pero, ¿qué es exactamente un falso like? Facebook los define de la siguiente manera: “El término 'falsos Me gusta' hace referencia a los servicios externos que se sirven de cuentas falsas o de personas sin verdadero interés por una página para vender paquetes de 'Me gusta' generados de forma fraudulenta. Los vendedores de 'Me gusta' falsos tientan a los administradores de páginas con ofertas como "¡Compra 10 000 Me gusta!" o esquemas similares”.

Sin embargo, esto no se aplica a todos los casos: “No consideramos falsos los 'Me gusta' obtenidos con las herramientas de adquisición de fans gratuitas o de pago que ofrece Facebook. En este caso, las personas que indican que les gusta una página sí tienen un verdadero interés por ella”.

¿Cómo actúa Facebook ante los 'falsos likes'?

Pese al incesante fraude, desde la plataforma aseguran estar combatiendo este tipo de prácticas de manera muy severa: “Con el fin de dificultar que estas estafas resulten lucrativas, el equipo de lucha contra el uso incorrecto de nuestra plataforma crea y actualiza constantemente una combinación de sistemas automatizados y manuales que nos ayudan a detectar actividad sospechosa en varios puntos de interacción del sitio, incluidos el registro, las solicitudes de amistad, los 'Me gusta' y los mensajes”.

Del mismo modo, “Facebook utiliza reglas y sistemas de aprendizaje automático para detectar comportamientos sospechosos. Cuando detectamos actividad fraudulenta, tomamos medidas para combatirla y prevenirla, lo cual incluye el bloqueo de cuentas y la eliminación de falsos 'Me gusta'”.