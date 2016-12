Facebook y sus titubeos para eliminar los post anti-refugiados

Los refugiados siguen llegando a Europa. Puede que hayan dejado de ser protagonistas de los grandes titulares que han ocupado en las últimas semanas, pero la urgencia persiste. Y cuando un problema te salta en las narices es cuando te pones nervioso, aunque el incendio lleve años prendido a lo lejos: solo cuando los refugiados han llegado en masa a Europa se ha empezado a hablar de la necesidad de detener el conflicto que asola al país desde 2011.

Y cuando los refugiados llamaron con un millón de puños a las puertas de Europa se levantó una ola de comentarios racistas. Así se vio en Facebook, donde la gente ahora comparte todo, desde las fotos de sus vacaciones a sus cabreos, reflexiones e indignaciones cotidianas varias. Ciertos usuarios de la red social en Alemania –y en otros países– comenzaron a publicar entre este variopinto contenido proclamas racistas en contra de los refugiados.

Alemania mantiene una sensibilidad muy alta en lo que respecta a cuestiones xenófobas. El nazismo aún pesa como una losa en la conciencia colectiva germana y especialmente en la de los organismos públicos, que en definitiva son los encargados de representar al país ante el resto del mundo. La reacción de las autoridades bávaras se materializó en boca del ministro de Justicia Heiko Maas, quien envió una carta a Facebook en la que indicaba que los usuarios de la red social se quejaban de que la compañía no estaba deteniendo de forma efectiva los posts y comentarios racistas contra los refugiados.

Facebook aseguró que no cambiaría su política para eliminar el contenido racista. En sus condiciones se indica que las críticas a personas están permitidas cuando estas se justifican en base a acciones, mientras que las que se basan en la identidad del criticado están prohibidas. De hecho, en 2015 la red social ya había actualizado sus políticas sobre contenido. En cuanto a los discursos que promueven el odio, el veto iría para todo aquello que atacara a la gente basándose en su raza, etnia, nacionalidad, origen, religión, orientación sexual, sexo, género o identidad de género, discapacidades o enfermedades.

Tras la carta enviada por el ministro de Justicia alemán, Angela Merkel tuvo una conversación con Mark Zuckerberg, cuando ambos coincidieron en la reciente cumbre de Naciones Unidas en Neuva York. La canciller alemana preguntó al CEO de Facebook si estaba trabajando en este tema y Zuckerberg contestó afirmativamente. Las palabras se pudieron escuchar gracias a que el micrófono estaba abierto, pero rápidamente se cortó el sonido.

No hay duda de que Facebook está poniendo medios para eliminar los comentarios contra los refugiados y evitar así que se difundan. Lo que no se sabe es de qué forma lo está haciendo. Aunque si se atiende estrictamente a la política actual de la compañía la polémica está sembrada, pues los usuarios tendrían la potestad de criticar la acción –de acudir en masa a Europa– de los refugiados. Ahora bien, eso no dejaría hueco a las críticas e insultos gratuitos.