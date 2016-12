Facebook tendrá un botón de 'unfollow' para no leer publicaciones de amigos

Facebook prevé poner en marcha un botón 'unfollow' similar al de otras redes sociales. La pestaña hará que no se vean las publicaciones de ciertos usuarios, pero sin dejar de ser amigos.



Esta opción ya existía antes en Facebook con 'ocultar todo' por lo que realmente la red de Zuckerberg lo que planea hacer es un cambio en la nomenclatura del botón, pero también de su posición para que sea más visible. El botón de 'unfollow' se situará junto al de 'me gusta', de manera que estará mucho más accesible que el anterior de 'ocultar todo', que se encontraba en el submenú y pasaba más desapercibido.



De esta manera, los usuarios de Facebook podrán dejar de recibir los 'feeds' de los amigos que indiquen, ya sea porque publiquen 'posts' que les resulten poco interesantes o porque lo hagan con mucha frecuencia, y sin embargo no dejarán de estar en contacto, al seguir siendo amigos en la plataforma.



Este botón de 'unfollow' es idéntico al de otras redes sociales como Twitter o Instagram, pero precisamente se diferencia en esa posibilidad de no perder el contacto completamente.



"El objetivo de este cambio es ayudar a la gente personalizar sus 'feeds' de noticias y que puedan ver más del contenido que les interesa", ha explicado un portavoz de Facebook.