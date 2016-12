Facebook tendrá por fin un botón de ‘No me gusta’

Era una petición de millones de usuarios y, por fin, se va a hacer realidad. El botón de ‘No me gusta’ (‘Dislike’, en inglés) será la próxima gran novedad de Facebook, tal y como ha confirmado el propio Mark Zuckerberg.

Si bien Facebook había evitado hasta ahora crear este botón por miedo a la negatividad que pudiera apoderarse de sus dominios, su fundador ha confirmado durante una sesión de preguntas y respuestas ‘online’ que están trabajando en ello.

“La gente me lo lleva pidiendo durante años. Hoy es un día especial porque sí, quiero confirmar que estamos trabajando en ello y estamos muy cerca de comenzar con las pruebas”, confirmó Zuckerberg.

Así, las publicaciones más tristes, como las del fallecimiento de un ser querido no se llenarán de paradójicos ‘Me gusta’. No obstante, Facebook huirá de la negatividad, así que puede que no sea literalmente un ‘No me gusta’ y busquen una fórmula para empatizar con tus contactos. Por ahora no hay fecha para su llegada, pero parece que el pulgar hacia abajo está de camino.