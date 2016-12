Líbrate de un plumazo de las páginas de Facebook que ya no te gustan

Parece que Facebook lleva toda la vida con nosotros, pero en realidad va a cumplir 11 años el mes que viene ¿Recuerdas tus primeros pasos? Seguro que sí: como casi todos los novatos, te dejaste llevar y practicaste el 'me gusta' compulsivo que caracteriza al principiante. No te culpes.

Buscaste tus películas favoritas, tus grupos de música preferidos, los programas de televisión que solían hacerte disfrutar... Estabas experimentando con la herramienta y sentías la necesidad constante de hacer cosas, pero aún tenías pocos amigos virtuales y lo más entretenido a tu alcance era dar 'like' a todo lo que se movía. Por suerte, alguien ha inventado Page Unliker.

Porque resulta que ahora sigues a varios cientos de páginas, y te arrepientes de haber sido tan fogoso. También recuerdas con remordimiento la época dorada de los juegos de Facebook, cuando permitiste a Farmville y a otros muchos que entraran en tu vida digital. Y nunca se fueron...

Tampoco las 'apps' móviles que, tiempo después, te pidieron un 'me gusta' a cambio de funciones adicionales, o los juegos que te prometían avanzar más rápido si dabas la tabarra a tus amigos de la red social. En el presente, todos ellos forman parte de una mochila demasiado pesada de páginas que supuestamente te gustan (pero, en realidad, ni mucho menos).

Hacer limpieza de forma artesanal es demasiado laborioso (tendrías que comprobar cada página que te produzca dudas, a ver si continúa activa o fue olvidada incluso por sus administradores) así que, indolente, permites que la basura digital siga creciendo a tus espaldas. Ha llegado la hora de separar el grano de la paja. Y a eso te ayuda esta app

Se trata de una herramienta muy sencilla creada por el desarrollador de IBM Iheanyi Ekechukwu que reduce la labor a su mínima expresión. Accedes, le das permiso para conectarse a tu perfil de Facebook, y enseguida aparecen las páginas que supuestamente te gustan, ordenadas de forma cronológica (empezando por la primera a la que diste 'like').

La interfaz no podría ser más sencilla: solo aparece la información relevante para tomar la decisión (la fecha en que pulsaste 'me gusta' y la actividad que tiene la página ahora mismo en base a la gente que habla de ella) y un botón para quitarle el 'like' con un único clic.

Como es un proyecto personal que el desarrollador ha sacado adelante en sus ratos libres, en principio no tiene por qué preocuparte el uso que Page Unliker pueda dar a tus datos si le das acceso a tu perfil. “Tranquilo, no almacenamos ninguna información personal de tu cuenta de Facebook”, afirma la página. Solo necesitan que te conectes para encontrar las páginas que (ya no) te gustan.

Si no te fías, o quieres ver las tripas del invento, Ekechukwu ha hecho público el código de su aplicación en Github.

Así que, querido lector, ¡te has quedado sin excusa! Hacer limpieza en tu perfil de Facebook solo te llevará unos minutos ¿Te animas a asumirlo como propósito de Año Nuevo?