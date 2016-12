Más de 300 tiburones blancos tienen Twitter para avisar de que atacarán a los bañistas

La popularidad de Twitter convierte a esta red social en uno de los medios de comunicación más eficaces para avisar de un accidente de tráfico, de un incendio o de los efectos de una catástrofe. No obstante, esos tuits, normalmente, son sucesos ya ocurridos. No obstante, ahora la red del pájaro azul también puede actuar como una especie de sentido arácnido. Así, un simple tuit puede salvar vidas.

Por ejemplo, las costas australianas son de las más asoladas por los ataques de tiburones blancos. Ahora, los bañistas y surfistas pueden conectarse a Twitter y ver si existe una alerta de escualo a la vista en la playa a la que acuden.

Gracias a un proyecto del gobierno de Australia, unos 338 tiburones tienen instalado un transmisor que está conectado vía satélite con una veintena de bollas con una alerta acústica desplegadas en las costas.

Este sistema de localización y alarma también permite que cuando uno de estos feroces animales se acerca a una playa, se publique automáticamente un tuit que avisa del peligro en la cuenta del servicio de socorrismo y guardacostas Surf Live Saving WA

De esta manera, los bañistas se pueden conectar a Twitter y siempre podrían estar avisados en tiempo real de si alguno de los más de estos 300 tiburones se aproximan hasta las costas.

Es obvio que no todos los escualos peligrosos están monitorizados, por lo que las autoridades recomiendan que se siga cualquier otro procedimiento off line (señales de alerta, banderas, avisos de los socorristas, etc.) como medida de prevención.

Sin embargo, el proyecto de utilizar Twitter como una alarma contra tiburones -Shark Monitoring Network Project Manager, en su denominación en inglés- lo promueve el gobierno de Australia para mejorar sus servicios de protección civil, pero también como base científica para analizar los movimientos marinos de los tiburones blancos.