MiAffaire: una red social para echar una canita (o más) al aire

Si te decimos que una gran parte del contenido que se mueve en internet está relacionado con el sexo, seguramente no te digamos nada que no sepas. Si añadimos que hay múltiples plataformas para organizarte encuentros casuales, tampoco. De hecho, no hay casi nada innovador que se pueda decir a este respecto. Lo único que podemos decirte es que, desde hace poco, cuentas con una herramienta más para tus escarceos.

Se trata de MiAffaire, una plataforma web en la que puedes encontrar la forma de planearte todo tipo de experiencias sexuales. Está orientado sobre todo a personas casadas que buscan una aventura extramatrimonial, aunque puedes estar tranquilo: nadie te pedirá el libro de familia, así que puedes acceder sea cual sea tu estado civil.

Más de 15.000 usuarios registrados

Por el momento, MiAffaire cuenta con una base de datos de más de 15.000 usuarios, que, como poco, están decididos a intentar ver si hay forma de encontrar nuevos compañeros sexuales con los que complementar su matrimonial y monógama vida.

Hay tantos formatos como se te ocurran: puedes quedar para tener sexo directamente en una casa o en la habitación de un hotel, pero también puedes optar por formatos mucho más ligeros: una cena romántica, ir al cine, un masaje sensual... Al final, las posibilidades se acaban donde termina tu imaginación y la de tu nueva compañía sexual.

Prohibido el pago

Eso sí, en la plataforma hay algo que tienen claro: esta web no es un sitio en el que contratar servicios de prostitución a la carta. Por ello, los pagos de todo tipo están prohibidos. Podrás invitar a tu nueva pareja a lo que quieras, siempre que no le pagues (ni le cobres) por el servicio sexual.

De este modo, en MiAffaire huyen de una práctica que, aunque sigue siendo minoritaria, está experimentando un ligero auge en internet: la de profesionales de la prostitución que se hacen pasar por personas aisladas para conseguir a gente a la que luego intentan cobrar.

Esto de buscar escarceos sexuales en internet, como decimos, no es nada nuevo. De hecho, existen plataformas de formato mucho más atractivo, como Bang with friends (ahora DownApp), de la que ya hemos hablado por aquí.

En este caso, mientras el modelo de Bang With Friends consiste en que selecciones a los contactos de tu Facebook con los que pasarías una noche de sexo, lujuria y pasión desenfrenada, en MiAffaire apuestan por un modelo medianamente más sofisticado, apostando por aquellas personas que, estando casadas, decidan añadir un plus de aventura a sus vidas llevando a cabo distintas escapadas sexuales.