La novela que empezó como post de Facebook para evitar la censura

Los escarceos del escritor ucraniano Oleh Shynkarenko con la censura de su país comenzaron en 2010. Al menos es entonces cuando el autor se da cuenta de que varias entradas de su blog han sido eliminadas. En aquel momento estaba publicando en su bitácora una historia en clave de humor donde fantaseaba con que algunos radicales ucranianos se estaban preparando para asesinar al entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukóvich.

Esta experiencia con la censura sería la que años más tarde, en plena crisis violenta del país, le haría volver sus ojos hacia Facebook para publicar otra historia, con un argumento más delirante y que no iba a ser placentero para las autoridades.

Hay que recordar que la Revolución Naranja en Ucrania, que tuvo lugar en 2005, supuso el fin del mandato de Yanukóvich como primer ministro y trajo aires nuevos al país. Pero Yanukóvich, partidario del inmovilismo y de la adhesión a Rusia frente al coqueteo con la Unión Europea, volvió a la primera línea al asumir la presidencia del país en 2010.

Aquí es cuando el escritor Shynkarenko comienza con su blog. Su idea llegó incluso a merecer la atención de los servicios de seguridad, pero no tuvo mayor trascendencia. Mientras tanto la situación del país se iba complicando. A finales de 2013 se iniciaron las protestas del llamado Euromaidán en contra del presidente del país, con encontronazos entre manifestantes y policía. El control de las autoridades se hizo entonces más violento, y en este contexto a Shynkarenko se le ocurre otra extraña idea.

Esta vez apunta directamente hacia Moscú. En aquel momento Rusia ejercía una gran influencia en la política ucraniana, especialmente en apoyo de las regiones separatistas del Este del país. Más tarde incluso se acusaría a sus fuerzas armadas de intervenir en el conflicto desatado. La novela que quería escribir Shynkarenko recoge esta presión y la transforma en un argumento distópico: un hombre ha perdido la memoria porque su cerebro lo utiliza el ejército ruso para controlar satélites.

El futuro postapocalíptico que describe el autor no tiene cabida en su blog, fácilmente censurable. Y es que ahora apunta directamente hacia Rusia, tildando de orwellianas a las autoridades de este país y asociándolas con un puñado de películas distópicas. Así que el autor piensa en Facebook como refugio y comienza a publicar post de 100 palabras en la red social: al tratarse de una plataforma cerrada, las autoridades no pueden censurar algo si no hay colaboración por parte de Facebook.

Ahora la historia es una novela publicada que ha sido traducida para su publicación en inglés por la editorial Kalyna Language Press, especializada en la difusión de la literatura ucraniana en la lengua de Shakespeare. Y puedes darle a 'me gusta'.