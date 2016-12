Los peligros del nuevo Marketplace de Facebook: aprende a configurar tu control de privacidad antes de vender

Alguien en Facebook pensó que el siguiente mercado en el que expandirse era el de segunda mano, aprovechando las inmensas red de contactos que creamos y con el potencial de los más de mil millones de usuarios activos con los que cuenta.

Al igual que Instagram puso en el punto de mira a Snapchat este verano, en Facebook miran con Marketplace a fenómenos muy asentados como Wallapop -presente en España, Reino Unido, Francia, Portugal, México y Estados Unidos- o en Craiglist, muy usado en países de habla inglesa.

El nuevo servicio nació con una parte positiva: que los que quisieran comprar algo podrían encontrar más seguridad que en otras plataformas, pudiendo filtrar mejor a los perfiles anónimos o las ofertas dudosas. Esto a priori suena bien, aunque no sabemos si pensaron que en Wallapop se tiene un perfil limitado, mientras que en Facebook tenemos media vida virtual colgada.

Además, la cosa no empezó con buen pie, ya que en los cuatro países en los que está disponible (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) se colaron durante los primeros días anuncios de armas, drogas y hasta de venta de perros y animales exóticos. Alguien hasta puso a la venta a un bebé.

Thank you Facebook Marketplace for giving me the opportunity to buy babies or guns... pic.twitter.com/4g08zXkpmk