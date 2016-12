¿En qué redes sociales tienen cuentas los grandes de la tecnología?

Cuando Satya Nadella fue oficialmente anunciado como nuevo CEO de Microsoft, muchos no sabían quién era ya que no aparecía en la lista de candidatos favoritos a suceder a Steve Ballmer. Así que la búsqueda empezó por Google y acabó en Twitter. Cuál fue la sorpresa al ver que el flamante máximo responsable de una de las tecnológicas más importantes del mundo tenía cuenta, pero apenas la había actualizado un puñado de veces, la última cuatro años atrás. Las bromas, claro, arreciaron, como las de Baratunde Thurston, ex de The Onion:

New Microsoft CEO @satyanadella hasn't tweeted since 2010. Good for him. Stay focused my dude! — Baratunde (@baratunde) February 4, 2014

Hay que reconocer, eso sí, que el bueno de Nadella estuvo rápido de reflejos, y nada más ocupar el cargo, actualizó su perfil de Twitter... y tuiteó, prometiendo no volver a tardar cuatro años en hacerlo. La respuesta fue abrumadora: más de 7.000 retuits

first commitment as CEO...i won't wait 4 years between tweets! — Satya Nadella (@satyanadella) February 5, 2014

Pero, bien pensado, en un mercado tecnológico en el que todos son competencia de todos, Microsoft puede ser competencia de Twitter. Sí, aunque sean complementarias y una diseñe hardware y software y la otra sea una red de microblogging. Así que ¿qué pinta el CEO de una contribuyendo a hacer grande al otro?

Lo curioso es que, de la misma forma que empresas con objetivos y nichos de negocios pueden acabar siendo competencia (por ejemplo, un buscador y un fabricante de ordenadores), también se tejen extrañas relaciones entre esas empresas. Y unas participan del éxito de las otras. A grandes rasgos se puede decir que en Twitter están casi todos, en Facebook están muchos... y en Google + hay más bien pocos, y los que hay apenas actualizan.

Microsoft, un perfil bajo

El caso de Microsoft es uno de los menos tendentes a estas relaciones. Porque el nuevo CEO tiene cuenta de Twitter, pero en Facebook no está claro que la cuenta sea suya, y en Google + la página que aparece como probablemente suya está vacía .Su antecesor en el cargo, Steve Ballmer, era aún más restrictivo: se supo hace poco que tenía una cuenta de Twitter que mantenía en secreto -en la que no tiene ni foto-, en Facebook no aparece y en Google + hay multitud de páginas, pero ninguna parece suya en verdad. Parodias, eso sí, tiene un montón.

Bien distinto es en eso Bill Gates, el padre de la compañía. Bien es cierto que él ahora se debe a otras labores, pero la verdad es que sí es activo en Facebook y en Twitter, aunque en Google + hay varias páginas a su nombre pero ninguna parece real.

Hasta ahí las personas, porque con la marca pasa algo muy distinto: Microsoft está en Twitter, Facebook y en Google +, aunque tienen la página sin usar.

Apple, a lo suyo

Si lo de Microsoft es ser discreto, lo de Apple es ir directamente a su bola. Tim Cook, el CEO de la empresa, tiene cuenta de Twitter, pero nada más. Y su vicepresidente de diseño, mano derecha de Steve Jobs y 'padre' de buena parte del éxito de sus terminales y su software, Jony Ive, directamente ni aparece.

Bien diferente es el caso de Steve Wozniak, que vendría a ser una reina de Inglaterra de la compañía: un señor importante, pero poco importante en realidad. Y por eso, porque ejerce de 'ex' como Bill Gates, su trato con las redes sociales es bien distinto: tiene Twitter, Facebook y hasta Google + -que ya es decir-

En Apple son tan poco de prodigarse que ni siquiera lo hacen como compañía: no tienen Twitter propio, aunque sí uno para su AppStore. Nada de Facebook y, sorprendentemente, una página en Google +, aunque tampoco queda claro si es oficial. De serlo bien parece una mera estrategia de posicionamiento (porque realmente G+ sirve para poco más hoy en día)

¿Y qué hay de los dueños de las redes sociales? Pues dan ejemplo de 'sociabilidad', porque en mayor o menor medida todos están en casa de todos.

En Facebook Zuckerberg da ejemplo

Los menos 'sociables' de todos son los padres de Facebook. El ejemplo positivo es el de Mark Zuckerberg tiene cuenta de Twitter y -claro- de Facebook, además de una de Google +, aunque sin usar.

Mucho más discretos son, por citar dos compañeros de viaje, Dustin Moskovitz, que tiene un Twitter con pocos seguidores y una cuenta de Facebook bastante restringida, muy similar a lo que tiene Eduardo Saverin, con una cuenta de Facebook propia y un Twitter más bien poco lustroso. Ninguno de ambos tiene una página en Google + oficial y activa.

Como compañía tienen una página en su propia red social, como parece lógico, y una cuenta de Twitter que no deja de ser llamativa

Google, casi pleno

En Google son de los más cumplidores, y la cosa tiene lógica: quieras que no, la red social que más flaquea es la suya, y como ellos en la suya van a estar por obligación, con eso ya superan a los demás. Porque ¿quién no tiene hoy en día Facebook y Twitter? Bueno, ya hemos visto que hay unos cuantos ejemplos... además de otro en el buscador: Larry Page no tiene Twitter. Ala. Eso sí, tiene Facebook y tiene, claro, Google +

Sus viejos compinches están más o menos como él. Sergey Brin tiene Twitter y página en Google +, además de presencia en Facebook, al menos como página. Exactamente lo mismo que Eric Schmidt, que tiene Twitter, página en Google + y página de Facebook.

En lo que se refiere a la compañía, son más transversales: tienen cuenta en Twitter, en Facebook y, oh sorpresa, en Google +

Los más participativos, los de Twitter

Pero si hay una empresa del sector que ha decidido estar en todos los 'saraos' sociales, esa es Twitter. Dick Costolo, su CEO, tiene una cuenta de Twitter -previsible-, pero también una en Facebook, y hasta una en Google +, aunque no la usa -si es que efectivamente es suya-. Lo mismo que Biz Stone, que tiene su perfil de Twitter (anda que no molan sus nombres de usuario) y Facebook. También está en Google +, pero nuevamente sin actualizar contenido.

El tercero en discordia, Jack Dorsey, también está en ambas, con un Twitter de nombre conciso y un Facebook de corte personal. En el caso de este último, hay varias cuentas a su nombre, pero sin uso y que no están verificadas, así que es complicado saber si son suyas.

Sí está en Google + de forma oficial la compañía, que también tiene una cuenta en Facebook -llamativo esto- y, claro, un perfil en Twitter que es capicúa.

Otra cosa sería que, ya que los 'capos' de las grandes cinco tecnológicas comparten ágoras, hablaran entre ellos. Eso sí sería una conversación interesante que podría traer sinergias interesantes.