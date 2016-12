Que 'selfie' sea la palabra del año es divertido, pero también preocupante

“Fotografía que uno toma de sí mismo, normalmente con un teléfono inteligente o una cámara web, y que se sube a una red social”. Esta es la definición del neologismo 'selfie' que ofrece el diccionario Oxford de la lengua inglesa, cuyos responsables han escogido recientemente este sustantivo como palabra del año 2013.

La primera aparición del término que han podido documentar data de 2002, cuando fue utilizada en un foro australiano. Sin embargo, no se ha considerado totalmente extendido hasta este año cuando, según han podido calcular, su uso entre los angloparlantes se ha incrementado un 17.000%.

Además, han aparecido derivaciones como 'helfie' (una imagen de tu propio pelo), 'belfie' (del trasero), 'welfie' (entrenando) y 'drelfie' (cuando estás bajo los efectos del alcohol). Entre los hablantes de español el término no es tan popular, pero sin duda el fenómeno ha calado por igual con otras denominaciones (se habla algo más de 'autofoto', por ejemplo).

El caso es que todos los que vivimos pegados a internet y tenemos un móvil con cámara lo hemos probado alguna vez. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, Darth Vader y hasta el mismísimo Papa de Roma. Pero sobre todo “yo”. El burro delante para que no se espante.

Esa es la esencia del 'selfie': no hay nadie que me saque una foto, pero estoy monísimo, así que me la echo yo mismo. Menudos abdominales tengo... Podría pasarme el día ante el espejo o disparando sobre el mejor modelo posible: yo. Yo, mi, me, conmigo. El menda. Servidor. Ego.

Esto es un poco como lo del huevo y la gallina. Estudios de diversas universidades (hay más de diez) afirman que existe una conexión entre el uso de redes sociales y el narcisismo. Ya hay quien lo ha bautizado como el 'síndrome selfie'.

Pero, claro, pasa una cosa. Lo que hacen investigaciones de este tipo es someter a una serie de individuos a un test, que determina en qué grado de una escala de personalidad narcisista se encuentran en base a la presencia (o no) de varios rasgos. Por otro lado, analizan su actividad en redes sociales y llegan a la conclusión de que los más narcisistas son también los que más 'selfies' publican. Pero, ¿qué fue antes? ¿El narcisismo o los 'selfies'?

En realidad la tendencia es peligrosa en ambos casos. Si los narcisistas encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat un escaparate a su medida, su transtorno puede agravarse. Eso por un lado. Por el otro, la enorme exposición a la que se ve sometido el individuo en estos círculos cerrados de amigos y admiradores, donde el halago es más común que la crítica, puede llevar de la sana autoestima y el sentirse orgulloso de uno mismo a un incipiente (y preocupante) desorden narcisista.

O sea que autofotos sí, porque son divertidas, pero con cabeza.