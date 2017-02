"Querido jefe de Google": la inspiradora carta de una niña de 7 años que conmovió al CEO del gigante tecnológico

Chloe Bridgewater tiene 7 años y vive en Hereford, Reino Unido. Su fascinación por la tableta Kindle Fire que poseían sus padres llegó a tal extremo, que su gran sueño pasó a ser el trabajar para nada más y nada menos que Google.

Chloe Bridgewater y su padre, Andy Bridgewater | Andy Bridgewater

Cuando la pequeña le contó a su padre esta inquietud, el hombre le recomendó que, si realmente quería lograr su objetivo, tenía que escribir directamente a la empresa para que la conozcan. Así pues, la joven Chloe se puso manos a la obra y redactó la siguiente carta (traducida más abajo):

Querido jefe de Google:

Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría tener un puesto en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los juegos olímpicos, ya que nado los sábados y los martes. Mi padre dijo que trabajando en Google se puede sentar en puffs y tirarse en tobogán y conducir karts. También me gustan los ordenadores y tengo una tableta en la que juego a viedojuegos. Mi padre me puso un juego en el que tengo que mover un robot arriba y abajo en cuadrados, me dijo que me vendría bien aprender a usar los ordenadores. Mi padre me dijo que me dará un ordenador algún día.

Tengo 7 años y mis profesores le han dicho a mi madre y a mi padre que soy muy buena en clase y que soy buena en ortografía y lectura y sumas. Mi padre me dijo que si sigo siendo buena y aprendiendo algún día podré tener un trabajo en Google. Mi hermana Hollie también es muy lista, pero le gustan las muñecas y los vestidos. Ella tiene 5 años. Mi padre me dijo que te mandara una solicitud para trabajar en Google. No sé realmente qué es eso, pero me dijo que una carta bastaría por ahora. Gracias por leer mi carta, sólo he enviado otra más y fue a Papá Noel. Adiós.

Chloe Bridgewater, 7 años

Para sorpresa de Andy Bridgewater, el padre de la protagonista de esta historia, la carta de Chloe recibió respuesta del mismísimo CEO de Google, Sundar Pichai. El orgulloso progenitor no dudó en presumir de su hija en redes sociales compartiendo la carta oficial del director general (traducida más abajo):

— Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de febrero de 2017

Querida Chloe:

Muchas gracias por tu carta. Me alegra que te gusten los ordenadores y los robots, y espero que continúes aprendiendo más sobre tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, puedes conseguir todo lo que se te pase por la mente - desde trabajar en Google a nadar en los Juegos Olímpicos. ¡Espero recibir tu solicitud de trabajo cuando acabes el colegio! :)

Os deseo lo mejor a ti y a tu familia.

Sinceramente,

Sundar Pichai, CEO

Esperemos que la pequeña Chloe continúe persiguiendo su sueño, ya sea el de trabajar en Google o el de convertirse en medallista olímpica. ¿Será este el inicio de la prometedora carrera de una futura ingeniera?

