Seis trucos para buscar trabajo de forma más eficiente en LinkedIn

La mayoría de los reclutadores de empleo de medianas y grandes empresas utilizan LinkedIn para rastrear perfiles para cubrir sus puestos de trabajo (quién sabe si por eso Microsoft se ha hecho con el portal). También es una herramienta fundamental para forjarnos una buena red de contactos y mostrar nuestros puntos fuertes y trabajos para convencer de un simple vistazo (virtual) en las ofertas a las que nos apuntamos.

Pero cuando entramos a LinkedIn es como si entráramos en una recepción del Rey en la que tenemos que pelar las gambas con tenedor y cuchillo. Estamos acostumbrados a que las redes sociales sean un lugar de diversión, entretenimiento y postureo, pero el nivel profesional es algo más serio. Bueno, aunque es verdad que el postureo también se estila aquí…

Aquí tienes un listado de seis pequeños desastres vistos en LinkedIn para que los evites a toda costa. Todo está basado en hechos reales.

1. La foto de perfil

Puede sonar superficial, pero es: junto a la profesión y el cargo, es lo primero que se ve al entrar en un perfil. Y hemos visto de todo, desde fotos escaneadas en perfiles más mayores hasta la típica foto de grupo, tomando unas cañas, recortada. Y eso por no hablar de casos en los que la foto es tan sugerente o ‘cool’ que tendría que estar en Tinder.

No tienes que usar una cámara réflex o recurrir a alguien profesional para tener una buena imagen de perfil, tú mismo te puedes hacer una buena foto. La compañía publicó en su blog una serie de consejos para hacerte un buen ‘workselfie’ con el que acabar con la pandemia de fotos malas.

Lo principal es que el fondo sea claro, para que el foco se centre en tu rostro. Tienes que hacerlo en un lugar con luz natural, pero no directa, evitando el flash a toda costa. Y no, no vale cualquier cámara frontal de un smartphone, aunque éstas cada vez son mejores.

Procura mirar arriba para enfatizar tu mirada y sacar solamente tu cara y tus hombros. No te centres en nada más que sea accesorio (abalorios o accesorios cantosos). Ah, importante: deja suficiente distancia entre tú y la cámara para poder recortar la imagen luego.

2. Agregar gente al tuntún

Para tener tantos amigos como Roberto Carlos mejor conviértete en 'influencer', pero aquí agregar a discreción no siempre es el mejor camino: es mejor ser selectivo e ir añadiendo poco a poco a gente que te interese.

Y, alma de cántaro, esto es una red social para encontrar trabajo, no para ligar. Además, ya se han dado casos de acoso a mujeres y eso no vale, ni en esta ni en ninguna otra.

3. Copiar y pegar tu currículum

Puedes poner que pilotas de ‘Ctrl + C / Ctrl + V’ en tus habilidades, pero trasladar cutre y chapuceramente tu vida y milagros a LinkedIn no funciona. Cúrratelo un poco

4. Ir a saco con algún tema

Sabemos que has venido a hablar de tu libro, pero sé cuidadoso a la hora de usar este medio para dar rienda suelta a tu alma de ‘spamer’.

Si es por buscar trabajo son normales los picos de desesperación, pero conseguirás más enviando mensajes personalizados que lanzando el mismo mensaje a mil personas. Si lo haces para vender la moto, hacerlo de forma masiva tiene (aún) más delito.

5. Ser un pasota

Una cosa es ser un pesado y otra es responder a alguien que publica una oferta en su muro con un “Te dejo mi email, mándame más info. Bss”. Si Mahoma no va a la montaña...

6. Poner las frases o fotos que hemos visto mil veces

Este punto final es un alegato contra el abuso de las mismas frases de autoayuda y liderazgo que pueblan los muros. LinkedIn es un foro en el que debería primar el contenido original y las opiniones más valiosas, así que no llenes tu muro de lo que antaño podría ser el típico Power Point que pasabas por email. Gracias.