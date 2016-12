Señoras que hablan con Michael Jackson en Facebook

"Me encanta leer. Me gustaría aconsejarle a la gente que lea más. Hay otro mundo en los libros. Si no puedes permitirte el lujo de viajar, viaja mentalmente a través de la lectura. Porque así puedes ir a cualquier lugar. ¿Cuál es tu libro favorito?”, dice Michael Jackson en un post de Facebook a sus millones de fans.

Y ellos, sus seguidores, pero, sobre todo, ellas –sus amigas en Facebook- les responden, charlan con él, de tú a tú, entablan conversaciones que llegan a sumar más de 350.000 comentarios. Contestan con el título de un libro a la pregunta del cantante fallecido y, luego, muestran por Jackson un admiración no exenta de tristeza.

“El alquimista, Harry Potter. Te echamos de menos. Te queremos. Eres tan sexy. Qué foto tan bonita, Michael”

Lo añoran, saben que Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, pero le siguen en Facebook.

Muchas de estas fans seguro que vieron por televisión aquel memorial público del 7 de julio de 2009, en el Staples Center. Y lloraron cuando supieron que tal día como hoy, 3 de septiembre de ese mismo año, la familia Jackson celebró un funeral privado para Michael.

Pero, ¿quién está detrás de esta Facebook Page? ¿Quién habla con sus fans? Obviamente, es una página controlada por los herederos del cantante, con el apoyo de su discográfica, Sony Music Entertainment. Tranquilos, no es un fake, porque la red social blanquiazul se cuida mucho de bloquearlos.

Los nostálgicos -o los suplantadores que buscan datos de usuarios- que se arriesguen a crear una Facebook Page no autorizada que se anden con cuidado.

Igual que Twitter es, a menudo, un sembrado de cuentas oportunistas, Facebook prohíbe las páginas que carezcan de permiso para utilizar nombres notorios. Existir, existen, pero casi siempre el personal de la red social les solicita que demuestren que tienen relación con el personaje.

“La administración de la página de una marca, lugar, organización o figura pública solo puede estar a cargo de un representante autorizado. Tampoco podrás la palabra `oficial´ en el nombre de la página, aún cuando seas un representante oficial, rezan sus condiciones para páginas de marca o figura pública.

Las `señoras´ que hablan con el cantante en Facebook seguro que lo saben; pero, si no, habría que recordarlo: Michael Jackson es una marca.

Porque las páginas de Facebook están concebidas por la multinacional estadounidense para ello, para que, tarde o temprano, sus propietarios paguen por promociones o bien vendan algo a su red de seguidores.

Porque Sony Entertainment firmó un contrato con la familia de Jackson por 250 millones de dólares por los derechos de distribución de sus discos y siete álbumes póstumos hasta 2017.

Porque la Facebook Page de Jackson se tornó muy activa, justo en el momento de su muerte, pese a que se creó en 2007.

Porque esta claro que la red social de Mark Zuckerberg ya no es un particular purgatorio para los artistas fallecidos, si no más bien todo lo contrario.

Porque cuatro años después de su sepelio, Michael Jackson ha subido al cielo, a ese otro cielo llamado Facebook.

¿Homenaje o negocio? ¿Tributo o captación de fans? Esas son las dos preguntas que todo seguidor de este tipo de páginas de personalidades fallecidas debería hacerse cuando clica en el botón de `Me Gusta´.

“A 63,5 millones de personas les gusta esta página de Michael Jackson y 1,9 millones de personas están hablando sobre esto”.

¿CUÁNDO BLOQUEA FACEBOOK UN PÁGINA?

1.- Cuando no eres el `representante autorizado´ de una figura pública o nombre notorios.

2.- Cuando usas mal las mayúsculas o términos ofensivos.

3.- Cuando el nombre de la página incluye símbolos.

3.- Cuando el título tiene una longitud excesiva o eslóganes o descripciones superfluas.

4.- Nunca nombres a tu página con la palabra Facebook, porque es una marca registrada.

5.- Prohibidos, también, los topónimos. Ninguna persona, a título individual puede representar una ubicación geográfica.

6.- Puedes usar calificativos en el nombre de la página, pero no más de dos palabras dentro de un paréntesis.

7.- No están permitidas las fechas en el nombre de tu Facebook Page, por ejemplo, Conferencia 2013.

8.- Nadie puede administrar una página con nombre genérico: olvídate de bautizar tu Facebook Page como móvil, tableta o pizza. Está prohibido.