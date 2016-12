Todo el mundo quiere que actives sus notificaciones en Instagram (consejo: no lo hagas)

La red social de fotografías ha anunciado que acometerá ciertos cambios en su algoritmo a finales de este año. No deja de ser uno más de los muchos ajustes que están presentes en la hoja de ruta con la que Facebook tiene previsto renovar la plataforma. De hecho, por aquello de que si algo funciona no conviene alterarlo, el 'timeline' de Instagram se asemejará mucho al de la red social creada por Mark Zuckerberg. Así, en lugar de aparecer las actualizaciones de forma cronológica, estas se mostrarán filtradas y jerarquizadas en base a las preferencias de los usuarios.

Los responsables de la plataforma ya habían advertido de que esto ocurriría para así evitar que el 70% de las imágenes de las personas a las que seguimos caigan en saco roto. Con estos ajustes lo que pretenden es que los usuarios cuyas instantáneas nos gustan más aparezcan antes.

Para conseguir este mismo resultado desde hace algún tiempo también existe la opción de activar las notificaciones para que la app nos avise cuando alguno de nuestros 'instagramers' favoritos comparte una foto o un vídeo. Sin embargo, visto lo visto, esa posibilidad había pasado desapercibida para la mayor parte de los usuarios. De hecho, cuando se corrió la voz de que existía fueron muchos los mensajes que recibieron de sus contactos para que, claro está, activasen esas notificaciones y que sus contenidos no quedasen enterrados en la plataforma.

Ahora es el momento de preguntarte, ¿qué hiciste? ¿Cumpliste la petición de tus contactos y activaste las notificaciones o, por el contrario, pensaste que no sería buena idea? Si tomaste este último camino, fue un acierto. Si optaste por contentar a aquellos amigos que también suben sus fotos y vídeos, quizá no elegiste la mejor opción.

No entiendo nada. Ni lo de las notificaciones, ni para qué sirven, ni si van a poder seguir viendo mis publicaciones... #AsíLaCosa #TresPuntitos #samsunglife #LibretaDeViajesElectrónica Una foto publicada por Alberto Montt (@albertomontt) el 28 de Mar de 2016 a la(s) 8:15 PDT

Activar a día de hoy esas notificaciones no implicará muchos cambios. Tanto es así que para disipar cualquier duda y calmar a todos los usuarios que estaban mandando el 'Turn me on' a diestro y siniestro, Instagram salió al paso y dejó claro que los cambios que está previsto que acometan en el 'feed' todavía no se han implementado.

Escuchamos a la comunidad y queremos asegurarte que por ahora no hay ningún cambio en tu feed. Prometemos que te informaremos cuando llegue — Instagram en Español (@InstagramES) 28 de marzo de 2016

Así que, por el momento, no sería nada útil activar esas notificaciones.

Eso por un lado. Un segundo motivo por el cual no deberías haber seguido las indicaciones de las personas que sigues en Instagram es porque, como ocurre con otras tantas aplicaciones, tu smartphone se empezará a inundar de notificaciones en las que aparecerá que tal o cual ha compartido una foto o un vídeo. Con lo incómodo que esto resulta a medida que el número de apps que descargamos se multiplica...

En cualquier caso, aún no sabemos cómo será la actualización final del 'timeline'. De lo que sí podremos estar seguros, y en parte por esto podría ser positivo activar las notificaciones de los fotógrafos 'amateurs' que más nos gusten, es de que el nuevo algoritmo castigará las acciones de las marcas. Ya hay algunas compañías que han mostrado su preocupación: si los usuarios no activan estas notificaciones, sus publicaciones pasarán desapercibidas casi por completo.

Tampoco sería positivo para Instagram que esto ocurriese. Si esta red social relegase a un segundo planos a las empresas, sus cuentas de resultados acabarían por resentirse ya que si las firmas no pueden estar en contacto con sus potenciales clientes a través de la plataforma dejarán de destinar sus recursos.

Pero no sólo han sido las empresas las que han mostrado su preocupación por las modificaciones que pueda experimentar el algoritmo de Instagram. Ya hay usuarios que han hecho público su descontento y otros que incluso han pedido a los responsables de esta red social que la dejen tal y como está.

Tanto es así que hay quien se ha animado a publicar una campaña en Change.org para conseguir que se mantengan las actualizaciones cronológicas. Y no sólo eso: se ha llegado a extender en Twitter el uso de 'hashtags' como #RIPInstagram, #keepinstagramweird o #KeepInstagramChronological, con los que los usuarios pretenden convencer al encargado de tomar esta decisión de que sería un completo error.

Hasta el cantante estadounidense John Mayer se ha sumado a la iniciativa. “No estoy escribiendo esto para mi propio beneficio, sino por el de otros muchos artistas, creadores y recién llegados cuyas carreras dependen de esta plataforma para prosperar”, aseguraba en una carta que subió como imagen a Instagram. “Mis gustos, intereses y curiosidades cambian cada día. Si no estoy seguro de lo que va a ser interesante para mí, ¿cómo lo vas a saber tú? Lo que fue irrelevante para mí ayer podría ser mi principal pasión hoy”.

Visto lo visto, los responsables de Instagram deberían plantearse algunos puntos de su hoja de ruta. Y lo mismo debes hacer tú: con tantos cambios aún en el aire y con tanta polémica de por medio, ¿qué necesidad hay de activar las notificaciones de otros usuarios? Por si acaso, piénsatelo un par de veces antes de tomar una decisión.