Twitter te enseña cómo escribir el tuit perfecto

Porque ni eres Barak Obama ni Cristiano Ronaldo ni Susan Sarandon. Sin embargo, estás en Twitter y, por eso, Twitter quiere enseñarte cómo lograr el tuit perfecto.

Aquí están los nueve consejos (más uno) que la red social del pájaro azul te da para llegar a la perfección. Es como si quisiera que cada mensaje que lanzaras en tu cronología fuera como una estatua griega.

Así, éste es el canon para tus tuits, según Twitter. Ojo, porque tiene truco. De este decálogo, el más importante es el punto 10.

1.- Si quieres más seguidores, escribe preguntas. La red social recomienda escribir preguntas y sus posibles respuestas en un enlace. Nada de dar toda la información al lector en un tuit. Pregunta, omite y remite.

2.- Sé simple y preséntate como eres. Tu página de perfil debe decir quién eres, qué haces y dónde. Nadie conversa con desconocidos. Ya te lo prohibía tu madre de niño.

3.- Escucha primero y habla después. Con aplicaciones como TweetDeck o con la opción de búsqueda de Twitter, puedes descubrir qué se tuitea de ti y quién lo tuitea. Así, te puedes incorporar a la conversación o matizar esas palabras.

4.- Responde, reacciona, retuitea.- Si no respondes, o respondes tarde, un comentario sobre ti, obviarlo o no hacer caso a esos mensajes negativos no es muy recomendable. Un usuario sin respuesta es un follower que te dice adiós.

5.- Tuitea regularmente.- Tuitea con disciplina. “Una vez que encuentres el ritmo, mantelo”, dicen en Twitter. Y si te descargas la app de la red social, mejor, aseguran, puesto que puedes tuitear desde cualquier parte desde tu móvil.

6.- Prueba y mide.- ¿Por qué te siguen tus followers? ¿Sabes qué tuit ha tenido más impacto o interacciones? Mira tus estadísticas, porque todo está ahí. Luego, replica o emula los tuits más exitosos.

7.- ¿Eres humano o un bot? Quizás sea el mejor consejo de este decálogo: sé humano. No eres un robot y, en una cafetería, cuando charlas con un amigo o con un desconocido no dices “positivo” o “cambio y corto” ;-) Busca el tono que se amolde a tu personalidad: amable, simpático, irreverente, etc. Sé tú mismo, en definitiva.

8.- Un tuit no son 140 caracteres. Es algo más. Si tu mensaje tiene foto, vídeo o un enlace, casi podríamos decir que lograrías el tuit perfecto. Los tuits con foto consiguen el doble de interacciones y los que apuntan a un vídeo de YouTube o Vimeo son también muy valorados, explican en Twitter.

9.- Sé un líder de opinión. Ejem, ejem, ¿y cómo demonios se logra ser un líder de opinión? Según Twitter, si tuiteas “tus ideas, principios y pasiones”. También, si conectas “con otros líderes de opinión” afines a ti. ¿Fácil, verdad?

Estos son los nueve consejos más uno que recomienda la red social estos días a sus usuarios mediante una newsletter corporativa que te envía directamente a ‘Twitter para tu empresa: una guía para empezar’.

Sin embargo, todo manual de instrucciones tiene una coda. No hay nueve consejos sin diez para culminar el decálogo del tuit perfecto. De nada sirven las recomendaciones precedentes sin la última.

10.- Promociona tus tuits.- “Lanza una promoción para conseguir que tus seguidores tuitean sobre ti”, reza en la mencionada guía.

No en vano, Twitter España mantiene desde el Mundial de Brasil una intensa campaña comercial para convencer a las pymes de que pongan publicidad, mucha publicidad, en tu cronología, tanto como anuncios hay en la tele.

Es decir, el tuit perfecto será aquel por el que pagues, ni más ni menos. Twitter no es una red social, es un negocio. Y habrá que ver si su publicidad, cuando se torne masiva, despierta más o menos trinos en contra entre sus usuarios, como ya ha ocurrido en otros lares.