Twitter impondrá los tuits más populares frente al orden cronológico en el timeline

Los usuarios de la red social del pájaro azul están mostrando su descontento bajo la equiqueta #RIPTwitter, después de que Buzzfeed informara de que los cambios se producirían la próxima semana.

Twitter optaría, según dichas fuentes, por un TL en el que ya no aparezcan los tuits de manera cronológica, como ya se rumoreaba en diciembre, sino por su grado de popularidad ordenado por un algoritmo.

De aplicarse en las próximas semanas esta modificación -Twitter no ha confirmado la noticia-, el contenido de los usuarios con más influencia copará la cronología de la red social. De hecho, esta ‘facebookización’ de Twitter no es sino un paso más a lo que lleva ejecutando estos días.

Si entramos en la red social sin registrarnos, ya vemos una portada ordenada por pestañas o secciones –como un periódico- con los tuits más populares de cada temática arriba: televisión, deportes, etc.

Además, los responsables de Twitter también sugirieron hace unas semanas la posibilidad de aumentar a 10.000 caracteres los mensajes, ahora en un máximo de 140.

Cambiar la filosofía de contenido en formato SMS en los tuits por otra en la que podríamos escribir casi el primer capítulo de El Quijote tampoco fue del agrado de los usuarios del pájaro azul.

Como tampoco lo fue la eliminación de los FAVs -la estrella- a favor de incorporar a cada mensaje un corazón o me gusta, como en Facebook.

ACTUALIZACIÓN: 20.00 H 07/02/2016

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, lanzó un tuit en el que asegura que la red social no hará modificaciones "la próxima semana" y que el TL seguirá manteniendo el orden cronológico, en lugar de los mensajes más populares.

Hello Twitter! Regarding #RIPTwitter: I want you all to know we're always listening. We never planned to reorder timelines next week.