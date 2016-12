Twitter lanza Moments, una herramienta para resumir sus mejores momentos

La red social de los 140 caracteres lanza ahora una nueva función que estará disponible tanto para las aplicaciones de Android y iOS como para la versión web. Su nombre es Moments y, a través de ella, los usuarios podrán ver resumidos los mejores momentos que han tenido lugar en la red social.

Se trata de una especie de resumen al que se accederá a través de una nueva pestaña. Con ella, Twitter pretende poner algo de orden en el ruido que se genera constantemente con más de 300 millones de usuarios activos.

Este nuevo apartado de Twitter contará, además, con secciones para poder afinar la búsqueda y estar al tanto de las novedades más relevantes en lo que a deportes o entretenimiento se refiere, por ejemplo.

Por ahora, Moments estará disponible solamente para los usuarios de Estados Unidos, aunque se espera que pronto llegue al resto de países. Entonces, los usuarios de Twitter podrán disfrutar de un completo resumen de lo más relevante de la red social con imágenes, GIFs e incluso vídeos, para que no te pierdas nada.

