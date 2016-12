WhatsApp levanta el veto: vuelve a permitir enlaces de Telegram

Fue a finales del pasado año cuando WhatsApp protagonizó la polémica. Tal y como denunciaba a través de su cuenta de Twitter Pavel Durov, el creador de Telegram, el servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook había censurado su aplicación, bloqueando los enlaces a su web.

Casi doce meses más tarde WhatsApp ha dado marcha atrás sin previo aviso. Si ahora un usuario de este servicio de mensajería desea incluir en una de sus conversaciones un enlace a la web de Telegram puede hacerlo sin mayor problema: si bien antes este enlace no funcionaba como tal (era texto con el que no se podía interactuar y que, por lo tanto, no conducía a ninguna página), ahora los links de Telegram han vuelto a ser útiles.

De esta forma, el servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook ha levantado el veto de la misma forma que lo impuso: en total silencio. De hecho, esta prohibición no llegó a advertirse de forma alguna: ni cambios en sus términos en condiciones ni nada similar. Simplemente, un día de noviembre de 2015 los enlaces de Telegram dejaban de ser funcionales.

Esta pequeña treta con la que WhatsApp habría intentado evitar que su competencia se distribuyese a través de su propio canal ha llegado a su fin y ya es posible compartir con nuestros contactos las bondades de Telegram y llevarlos hasta su web. A WhatsApp, con sus más de mil millones de usuarios, ya le da igual.