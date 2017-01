Así ataca la serpiente de cascabel en su hábitat natural

La relación entre cazador y presa es un aspecto importante para investigar la evolución en el reino animal. Muchos animales han desarrollado características muy específicas ya sea para atacar o escapar de sus depredadores, como la velocidad de los guepardos o la capacidad de los camaleones para cambiar de color.

En este sentido, biólogos de la Universidad de California Riverside han logrado grabar un ataque de serpiente de cascabel del Mohave (Crotalus scutulatus) sobre una rata canguro (Dipodomys) a alta velocidad en su entorno natural. Los resultados se publican esta semana en la revista Scientific Reports del grupo Nature.

Aunque no es el primer estudio que mide la actuación de estas víboras sí es el primero que logra cuantificar sus ataques en su entorno natural. En esto han ayudado los avances en la tecnología de cámaras de grabación ultrarrápidas como las que se han usado en este trabajo, que graban a 500 frames por segundo.

Esperando en la oscuridad

El estudio se llevó a cabo en verano de 2015 en el desierto de Nuevo México, EE UU. Trabajaron de noche, usando luces y cámaras de infrarrojos. En cuanto a las serpientes, podían rastrearlas gracias a unos transmisores implantados en los animales.

Cuando detectaron que las víboras estaban en posición de atacar, llevaron el equipo de grabación al lugar donde se encontraban y colocaron las cámaras a su alrededor.

A través de ordenadores portátiles, alejados de la acción, pudieron observar a distancia, esperando a que apareciera una rata canguro y grabaron el ataque en el hábitat natural de los animales.

“La interacción entre depredador y presa en su entorno natural es muy variable, mucho más de lo que observamos en un laboratorio con un entorno controlado”, dice el líder del proyecto, Timothy Higham. “La presa y el depredador evolucionan en condiciones naturales, por eso es tan importante observar a los animales en su hábitat antes de sacar conclusiones de los estudios en laboratorio”, apunta.

Más rápidas que en cautividad

De los resultados obtenidos, los científicos destacan que las serpientes de cascabel, cuando están en libertad, pueden sobrepasar la velocidad y la aceleración a la que atacan en comparación con los datos tomados en laboratorio.

Otra de las cuestiones del estudio era determinar qué factores influyen en el éxito o fracaso de la caza. En el caso de estos animales los factores serían la precisión de la propia serpiente y la habilidad de la rata canguro para detectar a la víbora y escapar de ella antes de que la agreda.

“Parece que las serpientes fallan muchos de sus ataques, ya sea porque simplemente no aciertan o porque las ratas canguro logran esquivar a tiempo el golpe”, cuentan los autores.

Respecto a los roedores, los autores determinan que pueden incrementar su fuerza cuando están siendo atacados usando lo que denominan “almacén de energía elástica”.

“Es parecido a un tirachinas, puedes estirarlo lentamente y soltarlo muy rápido. La rata canguro usa los tendones de la parte inferior de sus patas para almacenar energía y soltarla rápidamente. Así, salta más rápido para esquivar el ataque”, explica Higham.

El siguiente paso para los autores es ampliar el estudio a otras especies de serpientes de cascabel y ratas canguro para determinar si existen diferencias entre esas especies.

Referencia bibliográfica:

Timothy E. Higham, Rulon W. Clark, Clint E. Collins, Malachi D. Whitford, Grace A. Freymiller. “Rattlesnakes are extremely fast and variable when striking at kangaroo rats in nature: Three-dimensional high-speed kinematics at night”. Scientific Report 7, doi:10.1038/srep40412 http://www.nature.com/articles/srep40412