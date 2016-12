Descubren en Lleida una nueva especie de primate de 37 millones de años

El yacimiento situado cerca del pueblo de Sossís, en Pallars Jussà (Lleida) se descubrió en la década de los 40 mientras se explotaba una mina de lignito y, desde entonces, ha proporcionado numerosos restos de mamíferos, entre los que se han econtrado roedores, marsupiales, carnívoros primitivos, antepasados de los caballos y hasta cuatro géneros diferentes de primates (Adapis, Microchoerus, Nievesia y Pseudoloris). Ahora se ha hallado una nueva especie de primate primitivo.

Los fósiles que han permitido describirla provienen de distintas campañas de excavación llevadas a cabo en los años 80 por investigadores del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont (ICP), pero también se han analizado piezas recuperadas a mediados del siglo pasado por el equipo del paleontólogo Miquel Crusafont y que estaban distribuidos entre el ICP y el Museo de Historia Natural de Basilea, con quien Crusafont colaboraba habitualmente.

Como ocurre con todos los representantes de su grupo, los restos de la nueva especie, a la que han denominado Microchoerus hookeri en honor a Jeremy J. Hooker, un investigador del Museo de Historia Natural de Londres, corresponden fundamentalmente a dientes aislados y fragmentos de mandíbulas. Pocas veces se encuentran otros restos del esqueleto, ya que son mucho más frágiles que los dientes. En el estudio, publicado en Journal of Human Evolution, se han analizado hasta 120 fósiles de Microchoerus, lo que supone la mayor muestra de restos de este género en España.

Los representantes de este grupo se caracterizan por presentar incisivos superiores e inferiores grandes y caninos relativamente pequeñas. Pero las piezas más características son los molares, que presentan una serie de repliegues de esmalte muy complejos. En el caso de M. hookeri, los dientes presentan algunos rasgos que no se habían descrito en otras especies del mismo género como la ausencia o la reducción a tamaños muy pequeños de algunas cúspides que aparecen muy bien desarrolladas en otras especies.

A pesar de la ausencia de restos del esqueleto postcraneal, los científicos han podido inferir algunos aspectos de la vida de Microchoerus. "A partir de la morfología de los dientes interpretamos que tenía una alimentación básicamente a base de fruta y resina", explica Raef Minwer-Barakat, autor principal del estudio. Algunos cráneos que se han conservado muestran unas órbitas muy grandes que hace pensar a los investigadores que eran animales de hábitos nocturnos.

Tarsero actual. Microchoerus está relacionado con los primates haplorrinos como este. / yeowatzup

En cuanto a la locomoción, es probable que fuera similar a la de Necrolemur, un género contemporáneo, emparentado estrechamente con Microchoerus y del cual sí se conoce parte del esqueleto. "Si fuese así, se trataría de un animal principalmente arborícola con habilidades para el salto, parecido al comportamiento de los gálagos actuales", comenta Minwer-Barakat, que espera encontrar en futuras campañas restos del esqueleto postcraneal. Eran animales relativamente pequeños, de entre 500 y 800 gramos de peso.

El entorno de Sossís

El rico y diverso registro fósil de los yacimientos del Pallars Jussà como el de Sossís o el de Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà, Barcelona) de primates del Eoceno (hace entre 34 y 56 millones de años) es representativo de lo que sucedía en toda Europa en esa época. Un incremento global de temperaturas permitió que los primates, representados por los grupos adapiformes y los omomyiformes, se diversificasen y ocupasen muchas áreas del hemisferio norte.

Este clima casi tropical permitió el crecimiento de densos bosques que resultaron ser un un hábitat ideal para muchas especies de primates arborícolas. A finales del Eoceno, sin embargo, un descenso global de las temperaturas habría hecho desaparecer esta densidad arbórea y muchas especies se extinguieron del continente.

El estudio también ha permitido identificar esta especie en yacimientos alejados del Pirineo. Diferentes restos procedentes del yacimiento de Eclépens B, en Suiza, han sido asignados a M. hookeri. Esto demuestra que la distribución de esta especie se extendía, como mínimo, hasta la Europa central.

Los primates del Eoceno han sido un grupo tradicionalmente poco estudiado en la península ibérica, pero permiten establecer las relaciones de parentesco con faunas actuales y analizar las características de unos animales que se sitúan en la base del grupo al que pertenecen los humanos.

Los omomyiformes están relacionados con los haplorrinos actuales (el grupo que incluye a los humanos y sus parientes próximos, así como los gibones o los capuchinos de cara blanca) mientras que los adapiformes están relacionados con los estrepsirrinos, un grupo más primitivo que está representado por los lémures o los gálagos, entre otros.

Referencia bibliográfica:

Minwer-Barakat, R., Marigó, J., Femenias-Gual, J., Costeur, L., De Esteban-Trivigno, S. & Moyà-Solà, S., Microchoerus hookeri nov. sp., a new late Eocene European microchoerine (Omomyidae, Primates): New insights on the evolution of the genus Microchoerus, Journal of Human Evolution, Volume 102, January 2017, Pages 42-66, ISSN 0047-2484. Doi: 10.1016/j.jhevol.2016.10.004