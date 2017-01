Primera vacuna contra la malaria que usa parásitos atenuados genéticamente

Un ensayo clínico de fase 1 con diez voluntarios sanos ha confirmado que una nueva vacuna contra la malaria, en la que se han utilizado parásitos genéticamente atenuados, es segura, se tolera bien y tiene una buena respuesta inmune. El estudio ha sido publicado hoy en Science Translational Medicine por científicos del Center for Infectious Disease Research (CIDR) y del Fred Hutchinson Cancer Research Center, ambos en EE UU.

La malaria está causada por el parásito Plasmodium falciparum que se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito, infectando primero el hígado y luego la sangre. En 2015 se produjeron más de 200 millones de infecciones y casi medio millón de muertes en todo el mundo por esta enfermedad. Numerosos centros están ahora investigando para lograr una vacuna eficaz que acabe con esta lacra.

El nuevo estudio describe el uso de un parásito de la malaria modificado genéticamente, que se debilita mediante la eliminación de tres genes específicos, imprescindibles para que infecte con éxito y cause la enfermedad en humanos.

Estos parásitos genéticamente atenuados, (GAP, por sus siglas en inglés) son incapaces de multiplicarse en el hígado humano, pero están vivos y estimulan efectivamente el sistema inmunológico para construir defensas que puedan proteger contra una infección real de malaria.

La atenuación ha sido una estrategia habitual en la producción de vacunas, tanto virales como bacterianas, que se viene aplicando desde la primera vacuna de Edward Jenner contra la viruela hace más de dos siglos.

Ingeniería genética de precisión

Sin embargo, la atenuación en la mayoría de las vacunas anteriores se logró cultivando el virus o las bacterias durante largos períodos de tiempo, hasta que los organismos perdían parte de su virulencia, o bien utilizando un organismo altamente relacionado pero no patógeno. La vacuna GAP3KO contra la malaria se creó utilizando ingeniería genética precisa del parásito de la malaria. Se trata de un enfoque único en la lucha contra las enfermedades parasitarias.

Según explica Sebastian Mikolajczak, científico principal del CIDR y líder del proyecto GAP, “el nuevo estudio está basado en nuestro trabajo anterior. Ya teníamos buenos indicadores en trabajos preclínicos con ratones de que este ‘triple nocaut’ (GAP3KO), que tiene tres genes eliminados, estaba completamente atenuado”.

"Ahora –agrega Mikolajczak–, hemos demostrado que la vacuna GAP3KO está totalmente atenuada en humanos y también que, después de una sola administración, provoca una respuesta inmune robusta contra el parásito. En conjunto, estos hallazgos son hitos claves para el desarrollo de una vacuna eficaz contra la malaria".

Referencia bibliográfica:

James G. Kublin, Sebastian A. Mikolajczak et al. “Complete attenuation of genetically engineered Plasmodium falciparum sporozoites in human subjects”. Science Translational Medicine (4 de enero, 2017).